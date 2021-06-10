Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

10 июня в Германии вводится цифровой сертификат иммунизации от коронавируса, который со временем превратится в мобильное приложение. Он позволит гражданам ФРГ подтверждать наличие у них иммунитета против инфекции с использованием мобильного телефона.

В четверг состоится пресс-конференция министра здравоохранения Йенса Шпана, который должен раскрыть все подробности о паспортах. Пока же известно, что на 8 июня их получили более 1 миллиона жителей ФРГ.

Наличие цифрового паспорта позволит гражданам Германии свободно перемещаться по Европе. При этом такое право дает только вакцинация препаратами, одобренными европейским регулятором. Российский «Спутник V», как и другие вакцины, созданные в РФ, пока в этот перечень не попадают.

Вам может понравиться

Названы восходящие звезды российского кино, готовые к выходу на мировой кинорынок

Издание Variety представило список российских актеров, которые имеют большие перспективы как в РФ, так и на Западе. Для его составления использовалась информация с форума Key Buyers Event, на котором Роскино

Многодетная мать из Подольска получила субсидию и купила шестикомнатную квартиру

Жительнице Подольска, которая в одиночку воспитывает 7 детей, удалось приобрести 6-комнатную квартиру, получив от государства субсидию в размере 10 000 000 рублей. Многодетная мать ранее проживала в одной из комнат

Авианосная ударная группа НАТО движется к военно-морской базе РФ в сирийском Тартусе

К сирийскому Тартусу, где располагается военно-морская база ВМФ России, движется британский авианосец «Queen Elizabeth» в сопровождении боевых кораблей НАТО. С воздуха флотилию прикрывает авиация Альянса, сообщает портал Avia.Pro. По словам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июня – ясно, до 17 °C | Королев: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 23 °C | Подольск: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 9 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C |