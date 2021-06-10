10 июня в Германии вводится цифровой сертификат иммунизации от коронавируса, который со временем превратится в мобильное приложение. Он позволит гражданам ФРГ подтверждать наличие у них иммунитета против инфекции с использованием мобильного телефона.

В четверг состоится пресс-конференция министра здравоохранения Йенса Шпана, который должен раскрыть все подробности о паспортах. Пока же известно, что на 8 июня их получили более 1 миллиона жителей ФРГ.

Наличие цифрового паспорта позволит гражданам Германии свободно перемещаться по Европе. При этом такое право дает только вакцинация препаратами, одобренными европейским регулятором. Российский «Спутник V», как и другие вакцины, созданные в РФ, пока в этот перечень не попадают.