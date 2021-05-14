Галь Гадот, актрису, сыгравшую Чудо-женщину в одноименной картине, посчитали пропагандистской Израиля после ее комментария по поводу конфликта в секторе Газа.

Голливудскую звезду начали массово критиковать за то, что в своем недавнем посте в «Твиттере» она назвала палестинцев просто «соседями». Пользователи также обвиняют ее в поддержке колониальной политики Израиля и службе в израильской армии. Один из комментаторов назвал ее «убийцей» и «расистом», которая в фильмах играет «супергероиню».

Многие пользователи заявили, что кинокомпаниям следует немедленно лишить актрису всех ролей в кино, включая «Чудо-женщину 3». При этом в своем сообщении Гадот указала, что молится о том, чтобы конфликт прекратился, а лидерам обеих сторон удалось найти решение, которое бы позволило всем жить в мире.