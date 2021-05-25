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Киев должен усвоить урок, который им преподали Соединенные Штаты, заявил журналист украинской информационной службы УНІАН Тарас Загородний. Он поясняет, почему разочаровался в Западе и по какой причине Украину ожидают тяжелые времена.

По словам эксперта, Киев на протяжении последних 7–10 лет был полностью уверен, что Запад придерживается его стороны и пытается обеспечить безопасность Украины во всех сферах. Однако последние встречи сперва с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, а затем и с главой внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маасом продемонстрировали, что ситуация выглядит совсем по-иному.

Оба западных политика вроде бы и заявляли о поддержке Украины, однако действия их государств говорят об обратном. США отменили санкции против «Северного потока-2», а Германия последние годы только то и делала, что боролась за этот газопровод.

По словам журналиста, эти государства совсем не подумали об Украине, которая теперь столкнется с серьезными проблемами. Ведь если газопровод будет достроен, в чем уже ни у кого в мире не возникает сомнений, Киев потеряет доходы за транспортировку российского газа через свою ГТС. Кроме того, ему придется взвинчивать до небес тарифы на голубое топливо для граждан. Так как теперь газ нужно будет покупать у европейских стран по соответствующим ценам.

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