Анна Тув, жительница Горловки, которая потеряла супруга и дочку 6 лет назад в результате обстрела ВСУ, призвала Совбез ООН предпринять меры для прекращения агрессии со стороны Украины. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Согласно словам Тув, украинские вооруженные силы массово уничтожают население Донбасса. Она добавила, что в ее поселении все еще открыты все бомбоубежища, так как украинцы продолжают обстреливать территории непризнанных республик. При этом любые иски, подаваемые в ЕСПЧ и Международный суд, остаются без ответа. Жительница Донбасса призвала ООН остановить агрессию со стороны Киева.

Однако обращение Тув не было услышано иностранными дипломатами. Сразу же после ее речи они снова начали говорить об «агрессии РФ». Представительница Соединенных Штатов отметила, что проведенное мероприятие является лишь очередным примером «дезинформации», осуществленным Москвой.