В норвежском информационном агентстве VG сообщили, что жители города Тромсе выступают против размещения в порту атомных подлодок ВМС США.

В гражданской портовой зоне Гретсунн уже стоит одна американская субмарина. В стране подобное происходит впервые. Франк Баке-Йенсен, глава оборонного ведомства Норвегии, в рамках публичного выступления заявил при этом, что сожалеет о столь жестком ответе местных жителей на решение НАТО.

На встречу, проведенную Минобороны Норвегии пришла Бенте Брокс, 73-летняя жительница Тромсе, заявившая, что ее беспокоит столь близкое расположение АПЛ рядом с городом. По ее мнению, любой инцидент с подобными субмаринами может привести к ужасным последствиям, хоть военные и уверяют, что вероятность аварии очень низка.