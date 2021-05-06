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Болгарские пользователи в комментариях к материалу издания «Гласове» о попадании Болгарии в список недружественных РФ стран отметили, что в этом нет ничего удивительного, учитывая недавние действия болгарских властей.

Согласно словам одного из комментаторов, правительство Болгарии своими поступками предало собственный народ. Он назвал власти «неблагодарной шайкой», у которой нет своего мнения, а страну – колонией западных стран. Другие пользователи призывают не равнять высших должностных лиц страны с обычными жителями.

Многие болгары считают, что РФ не является агрессивной страной, заявляя, что им нужно поддерживать дружественные отношения с ней. В СМИ напоминают, что ранее Владимир Путин, российский лидер, подписал указ о подготовке списка государств, которые недружественны по отношению к России. На них будут распространяться различные дипломатические санкции.

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