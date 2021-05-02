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Житель Обнинска по имени Станислав планирует подать в суд на врача и телеведущего Александра Мясникова. Об этом рассказало издание Obninsk.Name.

Как сообщается, в эфире телеканала «Россия 1» Мясников сообщил о вреде от микроволновых печей, электрочайников и фенов. При этом, как указал Станислав, Мясников отметил, что не разбирается в физике, однако западные учёные, как он считает, не стали бы просто так изучать связь между использованием фена и раком груди.

Подать в суд на Мясникова и потребовать возмещения причинённого материального ущерба Станислав решил после того, как пришёл домой и увидел, что его бабушка выкинула фен его супруги, а также электрочайник и микроволновку. Как оказалось, пожилая женщина всего лишь посмотрела передачу Мясникова и испугалась вреда от этой техники.

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