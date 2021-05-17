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Германия стала инициатором Первой и Второй мировых войн, поэтому Советский Союз в 1945 году должен был полностью уничтожить ее как государство, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, Германию могли уничтожить и гораздо раньше. Ведь если бы не Великая Октябрьская революция, то российские солдаты имели все шансы взять ФРГ еще в 1917 году. Но после всем известных революционных событий Россия вышла из Первой мировой.

Жириновский также заявил, что Советский Союз фактически спас всю Европу от немецко-фашистских захватчиков. Вместо благодарности за это Россия получает бесконечные унижения от Запада. Политик отметил, что войны, которые развязала Германия, уничтожили миллионы людей по всему миру. И оба раза Россия сыграла одну из важнейших ролей в прекращении кровопролития.

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