Германия стала инициатором Первой и Второй мировых войн, поэтому Советский Союз в 1945 году должен был полностью уничтожить ее как государство, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, Германию могли уничтожить и гораздо раньше. Ведь если бы не Великая Октябрьская революция, то российские солдаты имели все шансы взять ФРГ еще в 1917 году. Но после всем известных революционных событий Россия вышла из Первой мировой.

Жириновский также заявил, что Советский Союз фактически спас всю Европу от немецко-фашистских захватчиков. Вместо благодарности за это Россия получает бесконечные унижения от Запада. Политик отметил, что войны, которые развязала Германия, уничтожили миллионы людей по всему миру. И оба раза Россия сыграла одну из важнейших ролей в прекращении кровопролития.