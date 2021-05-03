Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил официально переименовать президента России и называть его “верховным правителем”. Своё заявление он озвучил в эфире URA.ru, в Telegram-канале издания можно посмотреть запись.

Обосновал политик это тем, что само слово «президент» является не русским, а английским, которое было когда-то заимствовано. Жириновский уверен, что из-за того, что в России нет подходящего русского слова для того, чтобы обозначить руководящую должность, над русскими смеются американские и британские дети.

Предложение о том, чтобы президента именовать «царём», Жириновский отверг, сообщив, что монархия, хоть и была бы самым лучшим вариантом, но в настоящее время является устаревшей. Политик также считает, что стоит изменить и именования из сферы административного деления страны и возвратить терминологию, используемую до революции – так, регионы будут называться наместничествами с волостями и уездами.