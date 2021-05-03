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Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР, призвал взять под арест Геннадия Зюганова, лидера КПРФ, а также Сергея Миронова и Захара Прилепина, председателей «Справедливой России».

Данное заявление Жириновский сделал в рамках недавнего выпуска передачи с Владимиром Соловьевым в роли ведущего. Он добавил, что их всех следует выслать в Сибирь. Согласно мнению политика, нужно запретить в стране все левые партии, а также наказывать за такие слова как «социализм» и «коммунизм».

Еще раньше глава ЛДПР потребовал распустить КПРФ и признать ее объединением, действующим против государства. Политик считает, что в соответствующий список нужно обязательно добавить все организации и партии, призывающие свергнуть нынешнюю власть и создать новое общество.

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