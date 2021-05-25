Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался насчёт происшествия с самолётом Ryanair, который вынудили сесть в минском аэропорту.

По его мнению, сажать целый самолёт ради одного Протасевича не стоило и ему непонятно, зачем стоило вообще его арестовывать подобный образом. Жириновский указал, что нет ничего удивительного в том, что эта ситуация возмущает людей.

Как считает лидер ЛДПР, Белоруссии следовало выкрасть Протасевича «тихо и спокойненько». Сделать это можно было в Афинах, откуда Ryanair вылетел, либо в Вильнюсе, куда он направлялся. Для этого Белоруссии следовало всего лишь использовать свои спецслужбы.

Кроме того, Жириновский отметил, что Протасевич, по его мнению, уголовного наказания действительно заслуживает.

Между тем, в Белоруссии недавно заявили, что не принуждали самолёт Ryanair к развороту. Об этом сообщил командующий ВВС и войск ПВО Белоруссии Игорь Голуб.