Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался насчёт происшествия с самолётом Ryanair, который вынудили сесть в минском аэропорту.

По его мнению, сажать целый самолёт ради одного Протасевича не стоило и ему непонятно, зачем стоило вообще его арестовывать подобный образом. Жириновский указал, что нет ничего удивительного в том, что эта ситуация возмущает людей.

Как считает лидер ЛДПР, Белоруссии следовало выкрасть Протасевича «тихо и спокойненько». Сделать это можно было в Афинах, откуда Ryanair вылетел, либо в Вильнюсе, куда он направлялся. Для этого Белоруссии следовало всего лишь использовать свои спецслужбы.

Кроме того, Жириновский отметил, что Протасевич, по его мнению, уголовного наказания действительно заслуживает.

Между тем, в Белоруссии недавно заявили, что не принуждали самолёт Ryanair к развороту. Об этом сообщил командующий ВВС и войск ПВО Белоруссии Игорь Голуб.

Вам может понравиться

В Саратове пожилого мужчину убило ударом тока в спальне

В Саратове загадочным образом погиб 79-летний мужчина. Как сообщается, об инциденте стало известно 22 мая. Житель Саратова пришёл в гости к своему отцу, который проживал в квартире дома на Шелковичной.
  • Анна
  • 23.05.2021
  • читать 1 минуту

Япония намерено резко усилить свою военную мощь

Установленные еще после Второй мировой войны нормы действующего конституционного законодательства Японии запрещают этой стране иметь полноценные вооруженные силы, а затраты на содержание японской армии, именуемой Силами самообороны, не должны превышать

В Генпрокуратуре РФ заявили о готовности защищать задержанную в Минске Сапегу

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман сообщил, что Россия окажет защиту Софии Сапеге, задержанной 23 мая в Минске. Как отмечается, Сапегу и Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, который в Белоруссии признали
  • Анна
  • 25.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 25 мая – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 20 °C |