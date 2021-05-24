Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командующий ВВС и войск ПВО Белоруссии Игорь Голуб заявил, что они не принуждали самолёт Ryanair к развороту у госграницы.

Как указал Голуб, сообщения СМИ о том, что истребитель, принадлежащий ВС Белоруссии, вынудил самолёт Ryanair к приземлению в аэропорту Минска, действительности не соответствуют. Об этом он заявил во время брифинга, организованного в связи с инцидентом.

Кроме того, как сообщил Артем Сикорский – глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии, от палестинской группировки ХАМАС поступило сообщение о минировании самолёта. Письмо было направлено на электронную почту аэропорта в Минске, и в нём сообщалось, что на борту рейса 4978 находится бомба, которая взорвётся, если ЕС не откажется от поддержки Израиля.

Сикорский добавил, что они пытались связаться с представительством Ryanair в Литве, но безуспешно.

Ранее об инциденте с самолётом Ryanair высказалась Международная организация гражданской авиации. Было выражено мнение, что эта ситуация может нарушать Чикагскую конвенцию.

Вам может понравиться

Минобороны Британии считает РФ «угрозой номер один»

Бен Уоллес, глава британского оборонного ведомства, заявил, что РФ является «угрозой номер один» для Великобритании, указав на увеличение активности ее военных судов рядом с берегами королевства. Согласно его словам, вблизи

Иностранные зрители “помешались” на выступлении Манижи на конкурсе “Евровидение”

Певица Манижа во время выступления на конкурсе «Евровидение» привлекла внимание зрителей своим необычным платьем. Как отмечается, Манижа выступила в огромном платье на колёсиках. В процессе номера она в буквальном смысле
  • Анна
  • 22.05.2021
  • читать 1 минуту

Юрист предупредила дачников о штрафах из-за сорняков на участке

Юрист Анна Пономарева в беседе с радио «Говорит Москва» рассказала о сорняках, из-за которых могут оштрафовать дачников. Как отмечается, речь идёт о ситуации, когда дачный участок зарос сорняками как минимум
  • Анна
  • 24.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 24 мая – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 мая – пасмурно, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 мая – пасмурно, до 12 °C | Королев: погода, 24 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 24 мая – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 24 мая – пасмурно, до 20 °C |