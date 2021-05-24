Командующий ВВС и войск ПВО Белоруссии Игорь Голуб заявил, что они не принуждали самолёт Ryanair к развороту у госграницы.

Как указал Голуб, сообщения СМИ о том, что истребитель, принадлежащий ВС Белоруссии, вынудил самолёт Ryanair к приземлению в аэропорту Минска, действительности не соответствуют. Об этом он заявил во время брифинга, организованного в связи с инцидентом.

Кроме того, как сообщил Артем Сикорский – глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии, от палестинской группировки ХАМАС поступило сообщение о минировании самолёта. Письмо было направлено на электронную почту аэропорта в Минске, и в нём сообщалось, что на борту рейса 4978 находится бомба, которая взорвётся, если ЕС не откажется от поддержки Израиля.

Сикорский добавил, что они пытались связаться с представительством Ryanair в Литве, но безуспешно.

Ранее об инциденте с самолётом Ryanair высказалась Международная организация гражданской авиации. Было выражено мнение, что эта ситуация может нарушать Чикагскую конвенцию.