Опра Уинфри рассказала, что в детстве её неоднократно насиловал двоюродный брат

Телеведущая Опра Уинфри в передаче The me You Can’s See призналась о насилии со стороны родственников. Как отмечается, Уинфри ещё в 1986 году рассказывала о том, что ей пришлось пережить,