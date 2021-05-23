Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владимир Жириновский, глава ЛДПР, считает уничтожение немцами цыплят-самцов проявлением «животного сексизма». Он потребовал перестать осуществлять эти «варварские» действия.

По мнению руководителя партии, фермерам в Германии нельзя убивать тысячи петухов только по той причине, что они не способны нести яйца. Он призвал мировое сообщество оказать влияние на ФРГ через Европейский союз, ВТО и гуманитарные объединения. Жириновский отметил, что тем самым немцы проявляют сексизм в отношении животных.

По словам российского парламентария в РФ, к примеру, запрещается убивать даже бродячих псов, а в ФРГ тем временем массово уничтожают цыплят. Данное сообщение политик разместил на своем Телеграм-канале.

Вам может понравиться

Сергей Соседов назвал Пугачеву “горькой редькой”, которая всем надоела

Сергей Соседов заявил, что ему не доставляет удовольствия говорить публично об Алле Пугачевой. Соответствующее признание он сделал в беседе с изданием «Собеседник». Как сообщил Соседов, Примадонна ему весьма надоела. Также
  • Анна
  • 21.05.2021
  • читать 1 минуту

Кириенко рассказал, какую пользу приносят компьютерные игры

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что к играм стоит относиться адекватнее. Своё заявление он озвучил во время проведения «Большого школьного пикника». Так, Кириенко указал на то, что
  • Анна
  • 22.05.2021
  • читать 1 минуту

Опра Уинфри рассказала, что в детстве её неоднократно насиловал двоюродный брат

Телеведущая Опра Уинфри в передаче The me You Can’s See призналась о насилии со стороны родственников. Как отмечается, Уинфри ещё в 1986 году рассказывала о том, что ей пришлось пережить,
  • Анна
  • 23.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 мая – дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 мая – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 23 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 23 мая – пасмурно, до 22 °C |