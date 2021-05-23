Владимир Жириновский, глава ЛДПР, считает уничтожение немцами цыплят-самцов проявлением «животного сексизма». Он потребовал перестать осуществлять эти «варварские» действия.

По мнению руководителя партии, фермерам в Германии нельзя убивать тысячи петухов только по той причине, что они не способны нести яйца. Он призвал мировое сообщество оказать влияние на ФРГ через Европейский союз, ВТО и гуманитарные объединения. Жириновский отметил, что тем самым немцы проявляют сексизм в отношении животных.

По словам российского парламентария в РФ, к примеру, запрещается убивать даже бродячих псов, а в ФРГ тем временем массово уничтожают цыплят. Данное сообщение политик разместил на своем Телеграм-канале.