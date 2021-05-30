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Сотрудник европейского космического агентства Томас Песке заявил, что Земля и Марс из космоса весьма похожи.

В качестве подтверждения своих слов он выложил фотографии Земли, которые были сделаны на МКС, и фотографии Марса, сделанные марсоходом Perseverance. Кадры Песке опубликовал на своей Twitter-странице.

В качестве вида Земли специалист выбрал кадры, сделанные над Западной Африкой. Так, он взял снимки геологического образования, которое известно как «Око Сахары». Когда-то учёные считали, что это образование появилось в результате падения метеорита. Теперь же специалисты полагают, что «Око Сахары» появилось из-за эрозии.

Примерно такой же пейзаж снял марсоход на Красной планете в феврале.

Ранее учёные обнаружили на фотографиях с Марса грибы. Согласно одному из предположений, споры грибов были занесены с Земли.

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