Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные NASA опубликовали изображения грибов, которые были обнаружены на снимках с Марса.

Статью с этими фотографиями, в которой утверждалось, что на Марсе есть инопланетная жизнь, опубликовало издание «Advances in Microbiology». В статье сообщается, что были обнаружены разные грибы, которые растут и размножаются. Доказательством этому служат более поздние фотографии, на которых можно увидеть изменения размеров грибной поросли.

По словам авторов статьи, грибам для жизни необходимы условия интенсивной радиации. Кроме того, указывается, что на поверхности марсохода также были обнаружены следы грибов, которые то появляются, то пропадают.

По некоторым предположениям, грибы были занесены на Марс с Земли, но в этом случае весьма удивительно то, как они сумели выжить в экстремальных условиях.

Ранее американский ровер Perseverance, отправленный на Марс, сделал фото камня, который похож на динозавра. Кадры был сделан при помощи камеры на верхушке мачты.

Вам может понравиться

Учёные обнаружили планеты с двумя солнцами, которые пригодны для жизни

Международная группа специалистов из США и ОАЭ выяснила, что некоторые системы, которые имеют двойные звёзды, могут быть пригодными для обитания живых организмов. Во время исследования учёные изучили информацию, полученную при
  • Анна
  • 12.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – переменная облачность, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 13 мая – ясно, до 23 °C | Подольск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 16 °C | Армавир: погода, 13 мая – ясно, до 23 °C |