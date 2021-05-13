Учёные NASA опубликовали изображения грибов, которые были обнаружены на снимках с Марса.

Статью с этими фотографиями, в которой утверждалось, что на Марсе есть инопланетная жизнь, опубликовало издание «Advances in Microbiology». В статье сообщается, что были обнаружены разные грибы, которые растут и размножаются. Доказательством этому служат более поздние фотографии, на которых можно увидеть изменения размеров грибной поросли.

По словам авторов статьи, грибам для жизни необходимы условия интенсивной радиации. Кроме того, указывается, что на поверхности марсохода также были обнаружены следы грибов, которые то появляются, то пропадают.

По некоторым предположениям, грибы были занесены на Марс с Земли, но в этом случае весьма удивительно то, как они сумели выжить в экстремальных условиях.

Ранее американский ровер Perseverance, отправленный на Марс, сделал фото камня, который похож на динозавра. Кадры был сделан при помощи камеры на верхушке мачты.