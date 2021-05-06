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Россия отвела из Крыма не более 3,5 тысяч военнослужащих, поэтому опасность, исходящая от нее, пока никуда не исчезла, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Сразу после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном глава государства также рассказал о десятках тысяч солдат ВС РФ на границе с Украиной.

По словам Зеленского, отвод войск от рубежей страны остановился, поэтому расслабляться не стоит. В то же время он отметил, что на Донбассе стали гораздо меньше стрелять. До минимума уменьшилось число снайперских обстрелов, из-за которых чаще всего гибли военнослужащие ВСУ.

Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за помощь и поддержку. Он также заявил, что именно в этом году, когда исполняется 30 лет независимой Украине, будет заложен прочный фундамент принципиально новых отношений между Киевом и Вашингтоном.

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