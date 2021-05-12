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Владимир Зеленский, украинский лидер, отметил, что ждет «мощного сигнала» от Североатлантического альянса уже в июне текущего года касательно принятия Украины в его состав.

Президент отметил, что на возможное вступление страны в НАТО указывает тот факт, что Украину недавно с официальным визитом посетил Энтони Блинкен, глава Госдепартамента Соединенных Штатов. Зеленский сообщил, что это вовсе не случайность. Он добавил, что многое обсудил с американским госсекретарем, включая получение военной поддержки в виде боевой техники.

По словам украинского лидера еще до вхождения страны в Альянс планируется заключить двухстороннее соглашение с США, благодаря которому удастся восстановить национальную безопасность государства и поддержать вооруженные силы Украины на территории Донбасса.

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