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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Инстаграм-аккаунте поздравил жителей страны с Днем вышиванки. Он написал, что национальная украинская одежда является гордостью и символом государства. Но при этом опубликовал свою фотографию в русской косоворотке.

Это фото моментально вызвало дискуссию среди подписчиков. Многих заинтересовало, по какой причине гордостью Украины стала русская косоворотка. Также пользователи выдвинули огромное количество версий именно такого поздравления от президента страны.

На Украине День вышиванки отмечается 21 мая. Праздник является дань памяти традициям украинского народа. Он также сопровождается маршами вышиванок, которые в этом году уже прошли в Киеве и Львове. Впрочем, участие в них принимали в основном радикальные силы. В Одессе марш, намеченный на 21 мая, перенесли на июнь из-за пандемии коронавируса

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