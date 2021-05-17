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В РИА «Новости» сообщили, что Украина нашла способ увеличить поступления в бюджет на 60 миллиардов гривен, повысив налогообложение для крупного бизнеса.

Согласно словам Дениса Шмыгаля, главы украинского кабмина, данные изменения не затронут физических лиц, а также средние и малые предприятия. Однако эксперты отмечают, что это все равно повлияет на них, так как будут закрыты многие производства, уменьшится количество рабочих мест и увеличится нелегальный сектор. Одна из поправок изменит администрирование НДС. К примеру, экспортер сможет заявить о его возмещении лишь после получения денег на украинский банк.

Однако многие производители сельхоз продукции и продуктов питания осуществляют свою деятельность на основе отсрочки платежа, которая может продлиться до 6 месяцев. Возвратить НДС можно лишь на протяжении 1-3 месяцев. После ввода изменений его тоже можно будет возместить в течение полугода, однако компаниям все равно предстоит искать резервы для обеспечения бесперебойной работы своих производств.

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