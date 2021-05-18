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На учениях Edge 21, в которых участвовали подразделения американских ВВС и Корпус морской пехоты, новейший и строго засекреченный беспилотный аппарат не смог справиться с российским ЗРПК «Панцирь-С1», сообщает издание The Drive. В статье уточняется, что в ходе маневров применялась лишь имитация этого комплекса.

Учениях проходили в штате Юта на полигоне Дагвей. Специально для них была сымитирована цепь тихоокеанских островов, на которых располагалось сразу три цели – узел контроля и управления, ЗРПК «Панцирь» и американская РЛС.

Две из трех целей беспилотник успешно поразил. Но с макетом «Панциря» возникли проблемы. По необъяснимым пока причинам дрон неверно вышел на цель и оказался в позиции, с которой никак не мог по ней попасть. Увидев это, военнослужащие прервали испытания и решили использовать боеприпас в следующий раз.

Авторы статьи сообщают, что пока никакой информации о характеристиках и возможностях нового беспилотника нет.

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