Президент России Владимир Путин сообщил несколько важных подробностей о прогрессе в модернизации вооруженных сил России в обращении, которое транслировалось по российскому телевидению. Важнейший пункт его заявления касался одной из самых долгожданных новинок оборонных технологий России – системы ПВО дальнего действия С-500. Тем не менее, в странах Запада как ведущие новостные СМИ, так и специализированные военные издания хранят полное молчание по поводу данного заявления российского президента.

Такое повсеместное умолчание на фоне множества публикаций в других странах мира, особенно в Турции, Индии, Китае, уже имеющих на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», само по себе говорит о многом и демонстрирует как растерянность западных военных аналитиков, так и явное нежелание «свободных СМИ Запада» хоть как-то проинформировать своих сограждан о значимом успехе России в сфере новейших оборонных технологий.

Издание Military Watch стало фактически первым из заметных западных СМИ, сообщившим о заявлении Путина по поводу новых российских систем ПВО. В статье от 26 мая были даны предварительные оценки перспектив того факта, что «российская система космической войны С-500 почти готова к бою».

Military Watch обращает внимание, что поступление С-500 в войска уже было отложено на многие годы. По этому поводу среди аналитиков широко распространены предположения, что это явилось результатом изменения требуемых технических характеристик во время разработки – согласно соответствующему запросу российских военных из-за растущей предполагаемой угрозы, исходящей от потенциального противника из космического пространства, а также в связи с развитием стелс-технологий и гиперзвуковых вооружений.

Ожидается, что новая система противовоздушной обороны не станет «заменителем» С-400, который в настоящее время серийно производится как для внутреннего использования, так и на экспорт.

Как считает Military Watch, новый комплекс С-500 был разработан в первую очередь для поражения важных целей на экстремальных дистанциях, и в числе его целей названы спутники, «космические самолеты», гиперзвуковые ракеты, межконтинентальные бомбардировщики и самолеты поддержки и дальнего радиолокационного обнаружения, такие как E-3 Sentry AWACS. В этом отличие новой системы от С-400, который, хотя и способен поражать многие виды высокотехнологичных целей, подходит лучше, чем С-500, для борьбы с большим количеством более слабых целей, таких как крылатые ракеты.

По имеющимся данным, дальность поражения С-500 составляет 600 км, что примерно в три раза больше, чем у западных систем ПВО с наибольшей дальностью действия, таких как американские THAAD и американо-израильский David’s Sling, и ожидается, что он сохранит очень высокую мобильность за счет использования мобильных пусковых установок, радаров и командные пунктов, как у С-400.

Как ожидается, новая боевая система ПВО России будет введена в строй до второй половины 2022 года. Она позволит обеспечить эффективные возможности реагирования на лишь намеченные к появлению новые американские вооружения которые в настоящее время находятся на стадии разработки, – такие как бомбардировщик-невидимка В-21 и гиперзвуковой космическом самолет SR-72, а также другие разрабатываемые в США космические самолеты.