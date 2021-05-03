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Максим Буякевич, заместитель постпреда РФ при ОБСЕ, отметил, что слова киевских властей о нулевой терпимости к нацизму не соответствуют наблюдаемой действительности.

Ранее в столице Киева состоялся марш украинских националистов, который посвящен формированию дивизии СС «Галичина» в период Второй мировой войны. В нем участвовало примерно сто человек. В прошлом подобные шествия осуществлялись во Львове. Представитель российской делегации добавил, что Киев покрывает неонацистов, охраняя их сотрудниками полиции.

Согласно словам Буякевича, представителям от Украины в ОБСЕ нечего ответить на данное замечание. Что касается стран Запада, то они предпочитают «стыдливо молчать» и просто не обращать на это свое внимание, считает зампостпреда России.

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