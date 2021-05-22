Антироссийские санкции и агрессивная риторика Брюсселя по отношению к РФ привели к тому, что целый ряд гуманитарных, экономических и политических проектов, реализуемых в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, пришлось просто закрыть. Поэтому заявления руководителя дипломатического ведомства Александра Шалленберга о нежелании Москвы сотрудничать с ЕС не имеют под собой оснований, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Так она прокомментировала высказывание главного австрийского дипломата о том, что между Россией и Евросоюзом сейчас установились «напряженные и отягощенные» отношения. Шалленберг также заявил, что Брюссель и Москва все же могли бы работать вместе над решением климатических проблем или энергетических вопросов.

Напомним, что на конец мая в Брюсселе запланирован саммит Евросоюза, на котором ключевой темой станут отношения ЕС и России. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что даже после этого мероприятия никаких радикальных изменений не произойдет.