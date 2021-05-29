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В издании SOHR сообщают, что во вторник, 25 мая, российские ВКС нанесли более семидесяти воздушных ударов по позициям боевиков в Сирии.

Отмечается, что на фронтовой линии, расположенной в восточной части сельской территории города Хама, а также в провинции Ракка и районе Джабаль аль-Бушра, российские летчики осуществили несколько десятков ракетных атак по позициям боевиков из ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка).

В СМИ указывают на то, что воздушная операция ВКС России оказалась очень продолжительной, причем шла почти без перерывов. В итоге бомбардировщикам и истребителям удалось уничтожить военную инфраструктуру террористов, их боевую технику и склады.

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