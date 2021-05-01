Южная Корея уже в следующем году закончит работу над созданием истребителя KF-21, который по маневренности и боевым качествам сможет составить конкуренцию российскому Су-35. Этот самолет поколения 4++ многие аналитики называют инструментом давления Сеула на ближайших соседей.

Созданием истребителя занимаются южнокорейские компании ADD и KAI, названия которых мало что скажут далекому от самолетостроения человеку. Однако имя их партнера знают очень многие. Это американский концерн Lockheed Martin, который создал самолеты-невидимки F-22 и F-35. Сейчас он делится некоторыми технологиями с южнокорейскими производителями.

Предполагается, что использовать новые самолеты будут скорее всего ВВС Южной Кореи, так как сейчас в их распоряжении имеются лишь устаревшие истребители. Новинка весьма неплохо вооружена – она несет под крыльями шесть ракет «воздух-поверхность», а под фюзеляжем – 4 боеприпаса класса «воздух-воздух». Также в изготовлении истребителя использованы стелс-технологии, из-за чего он не обнаруживается радарами.

Самолет называют “убийцей” российского Су-35, однако эксперты из РФ предлагают сперва как минимум совершить первый полет, а уж потом придумывать звучные “псевдонимы” корейскому истребителю.