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Исполнитель Юрий Лоза считает, что Первый канал проводит против него акцию. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как заявил Лоза, он подал иск к Первому каналу, в котором требует запретить трансляцию одной из своих песен в шоу «Голос». Так, он рассказал, что в одном из выпусков участница исполнила кавер на композицию «Плот».

При этом, как указал исполнитель, это был только один выпуск шоу, где ни песня, ни конкурсантка не обсуждались. Лоза считает, что это спланированная акция, которая направлена против него, так как все говорили об авторе песни. Представительница исполнившей кавер артистки заявила, что это затея Первого канала.

Лоза сообщил, что передал права своим адвокатам, чтобы они решили эту ситуацию. Сам он информацией о поданном иске не располагает.

Ранее один из наставников передачи “Голос” Сергей Шнуров рассказал, почему даже победители шоу не становятся известными. Согласно его словам, хороших исполнителей много, а с хорошими песнями – дефицит.

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