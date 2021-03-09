Дмитрий Рогозин, возглавляющий Роскосмос, подписал меморандум с главной Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянем о строительстве станции на Луне. Договор был заключен на встрече, проходившей в режиме онлайн.

В документе говорится об использовании космоса исключительно в мирных целях, а также о том, что все обязанности и права сторон будут распределяться на условиях паритета. Главная цель строительства – это проведение научных исследований, а также обеспечение нахождения человека на спутнике Земли.

Договор предполагает сотрудничество китайской миссии «Чанъэ-7», в планах которой исследования полярной стороны спутника, с российским орбитальным аппаратом «Луна-Ресурс-1». Все мероприятия, связанные с планированием, разработкой, реализацией и представлением проекта мировому сообществу стороны обязались выполнять совместно.