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Публикация о действиях России в Арктике, появившаяся на сайте Yahoo News Japan, привела в ярость японских пользователей. В комментариях они заявили, что НАТО должен как можно скорее ликвидировать и РФ, и Китай.

Читатели пишут, что рано или поздно эти два государства объединятся и «покажут клыки», что приведет к серьезному урону для всего мира. Также некоторые из них уверены, что учения в Арктике – это подготовка к нападению на Японию.

«Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню. Терять бдительность больше нельзя. Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о ядерном оружии. Необходимо срочно менять Конституцию», — написал Amuwe.

Пользователь Yaf уверен, что Арктику у России нужно срочно отобрать. Либо воспользоваться стратегическим положением Японии на Севморпути и перекрыть доступ российским кораблям.

«Северный морской путь — это не собственность России. Если она будет предъявлять претензии, Япония должна ответить ограничением прохождения по Восточному проходу», – заявил он.

Большинство пользователей считают, что странам НАТО нужно объединиться для борьбы с Россией в арктическом регионе.

«Японии, США и Европе необходимо подготовить ледоколы, чтобы обеспечить свободу судоходства в Северном Ледовитом океане», – выразил популярную точку зрения читатель под ником Dto.

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