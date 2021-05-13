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Пользователи из Японии уверены, что статьи, в которых рассказывается об «атаках хакеров из КНР» на Россию, публикуются с целью ухудшения российско-китайских отношений.

В японском издании Yahoo News Japan, сославшись на специалистов Cybereason, сообщили, что недавно расположенное в РФ предприятие «Рубин», занимающееся созданием подлодок, было якобы атаковано китайскими хакерами. Журналисты из Японии отмечают, что, несмотря на сотрудничество Китая и России в сфере военных технологий, китайцы продолжают «красть» российские разработки.

Однако многие японские пользователи не поверили журналистам. Некоторые из них отметили, что эта информация распространяется лишь с одной целью, чтобы испортить отношения между Пекином и Москвой, которые значительно укрепились в последние годы.

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