Константин Сивков, военный эксперт, считает, что решение США вывести свои войска из Афганистана можно считать «полным поражением», ведь за прошедшие двадцать лет они так и не смогли стабилизировать ситуацию в данной стране.

Согласно его мнению, Соединенным Штатам не удалось выполнить ни одной поставленной задачи в Афганистане. При этом после их ухода в стране, скорее всего, начнется новый вооруженный конфликт между талибами и элитой, правящей в Кабуле. Но благодаря отсутствию 3-й стороны афганцы вполне могут наконец-то разобраться с имеющимися разногласиями и прийти к определенному компромиссу, считает Сивков.

Специалист предположил, что талибы и кабульские власти смогут договориться между собой и организовать новое правительство. В СМИ напоминают, что США планируют завершить вывод своих подразделений из этой ближневосточной страны уже этим летом. Ранее предполагалось, что они будут выведены в сентябре.