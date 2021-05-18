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ВВС США стремятся усилить свое присутствие вблизи границ России и поддержать более крупные миссии НАТО в «стратегически важном Черноморском регионе». С этой целью нынешним летом будет осуществлена значительная модернизация авиабазы Кымпия-Турзи, расположенной в Румынии. На это Пентагоном выделено 152 миллиона долларов, из которых около 130 миллионов намечено затратить уже в текущем году. Об этом сообщает американское военное издание Stars and Stripes, перевод представлен порталом discover24.ru.

По заявлению ВВС, строительные проекты общей стоимостью 152 миллиона долларов позволят авиабазе Кымпия-Турзи обслуживать тяжелые грузовые самолеты, размещать истребители и развернутый персонал, а также быстро реагировать на любые проблемы с безопасностью в регионе. Модернизация также позволит бывшему аэродрому «советского блока» безопасно принимать и хранить боеприпасы. Ожидается также, что база времен «холодной войны» в центральной Румынии в будущем станет «ротационным центром».

Работы по модернизации оплачиваются в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания – программы, запущенной в июне 2014 года, чтобы успокоить союзников США в Европе после того, как Россия присоединила Крымский полуостров.

В прошлом году США и Румыния подписали 10-летнюю «дорожную карту» оборонного сотрудничества, в которой повышенное внимание уделяется безопасности вокруг Черного моря, района, где Москва в последние годы активизировала свою деятельность и установила современные системы противовоздушной обороны. В этом году ВВС выделят около 130 миллионов долларов на строительство базы, сказал Даррен Уоллс, менеджер программы строительства ВВС.

Работы включают в себя «площадку для опасного груза» стоимостью 30 миллионов долларов для поддержки возможности приема самолетов C-5 Galaxy и C-17 Globemaster, а также новый перрон для стоянки истребителей и транспортных самолетов. Площадки для опасных грузов – это мощеные площадки, на которых можно загружать и выгружать взрывчатые вещества и другие опасные грузы с самолетов.

«Полукруглая бетонная грузовая площадка сможет выдержать 30 000 фунтов [13,6 тонн] нетто взрывчатого вещества и будет состоять из вспомогательной инфраструктуры, такой как доступ рулежных дорожек к площадке, сортировочная площадка и подъездная дорога к складу боеприпасов», – говорится в заявлении Уоллса.

Два других проекта включают в себя хранилище топлива стоимостью 32 миллиона долларов и складской комплекс стоимостью 68 миллионов долларов для новой развертываемой системы авиабазы ВВС – комплекта «база в коробке», заполненного оборудованием, необходимым для проведения операций в воздухе.

Прочие проекты, запланированные на этот год, включают строительство склада боеприпасов с двумя засыпанными землей хранилищами площадью 1500 квадратных футов [140 кв. м] и подъездную дорогу, которая соединит эти два объекта. ВВС уже потратили более 14 миллионов долларов на модернизацию некоторой инфраструктуры, такой как базовое освещение.

Проекты в Кымпия-Турзи возглавляются и координируются Центром инженеров-строителей ВВС, 4-м отрядом Центра установки ВВС и поддержки миссий, командованием ВВС США в Европе и Африке, Инженерным корпусом армии США и Министерством обороны Румынии.

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