читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Popular Mechanics сообщили, что американские ВВС обеспокоены увеличившейся активностью боевой авиации РФ рядом с побережьем Аляски.

Отмечается, что ВКС РФ регулярно отправляют к американским границам свои бомбардировщики Ту-95, способные нести ядерные боеголовки, истребители Су-35С и противолодочные воздушные судна Ил-38. В результате это увеличивает «напряжение» у американских пилотов, которым приходится постоянно перехватывать самолеты вероятного противника.

Командование ВВС Соединенных Штатов указывает на то, что еще каких-то 6 лет назад они «перехватывали» самолеты ВКС России лишь десять раз в год, а сейчас эта цифра увеличилась в шесть раз. При этом им приходится поднимать в воздух не только перехватчики F-22, но и топливный заправщик KC-135. Однако в США подчеркивают, что российская авиация не нарушает их воздушное пространство.

Вам может понравиться

Глава МИД Латвии предложил запретить зиме «въезд в страну»

Эдгарс Ринкевич, глава внешнеполитического ведомства Латвии, на своей страничке в соцсети «Фейсбук» выдвинул шутливое предложение добавить зиму в список лиц с запретом на посещение страны. Соответствующее сообщение латвийский министр опубликовал

Замаскированный под таксиста Филипп Киркоров выяснил мнение россиян о себе

Филипп Киркоров принял участие в соревнованиях с тиктокером Даней Милохиным. Им предстояло выяснить, кто наберёт больше чаевых, работая при этом на самой обычной должности. Так, Киркоров стал таксистом, и замаскировался
  • Анна
  • 02.05.2021
  • читать 1 минуту

Болгария продавала боеприпасы для вооруженных сил Украины

Тодор Тагарев, бывший глава болгарского оборонного ведомства, уверен, что власти и силовики прекрасно знали о поставках оружия и боеприпасов Украине со складов в Болгарии. Согласно его словам, в Минобороны и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Армавир: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 16 °C |