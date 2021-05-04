В издании Popular Mechanics сообщили, что американские ВВС обеспокоены увеличившейся активностью боевой авиации РФ рядом с побережьем Аляски.

Отмечается, что ВКС РФ регулярно отправляют к американским границам свои бомбардировщики Ту-95, способные нести ядерные боеголовки, истребители Су-35С и противолодочные воздушные судна Ил-38. В результате это увеличивает «напряжение» у американских пилотов, которым приходится постоянно перехватывать самолеты вероятного противника.

Командование ВВС Соединенных Штатов указывает на то, что еще каких-то 6 лет назад они «перехватывали» самолеты ВКС России лишь десять раз в год, а сейчас эта цифра увеличилась в шесть раз. При этом им приходится поднимать в воздух не только перехватчики F-22, но и топливный заправщик KC-135. Однако в США подчеркивают, что российская авиация не нарушает их воздушное пространство.