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В издании «Авиа.про» отметили, что украинские вооруженные силы по ошибке уничтожили собственный блокпост 128-й бригады, находившийся в районе поселения Лебединское.

Отмечается, что атака по военному объекту был осуществлена еще 5 мая с использованием минометов калибра 120 миллиметров. Помимо укреплений была взорвана находившаяся на нем военная техника. Командование изначально думало, что удар по блокпосту нанесли ополченцы из непризнанных республик Донбасса. Только потом стало известно, кто именно открыл огонь.

Авторы материала отмечают, что данный обстрел привел к гибели 7 украинских военнослужащих и уничтожению двух БМП. Есть также данные, что огонь был открыт намеренно, так как на этом объекте могли находиться радикалы из «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ).

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