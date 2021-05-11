Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что штамм коронавируса, выявленный в Индии, более опасен, чем считалось ранее.

Так, как сообщает телеканал CNBC, ВОЗ повысила степень опасности данного штамма коронавируса. Ранее у него был статус «вариант интереса». Теперь же в организации заявили, что индийский штамм коронавируса вызывает беспокойство на глобальном уровне.

Как отмечается, этот статус есть у вирусов, которые являются более заразными и представляющие угрозу смерти, а также у тех вирусов, которые обладают устойчивостью к имеющимся вакцинами и способам лечения. Ранее данный статус был присвоен британскому, южноафриканскому и бразильскому штаммам коронавируса.

Отмечается, что штамм коронавируса из Индии имеет три мутации, кроме того, он распространяется быстрее в сравнении с исходным штаммом инфекции.

Ранее врачи рассказали о самых частых последствиях коронавируса. Некоторые из этих последствий не проходят после излечения.