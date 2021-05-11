Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что штамм коронавируса, выявленный в Индии, более опасен, чем считалось ранее.

Так, как сообщает телеканал CNBC, ВОЗ повысила степень опасности данного штамма коронавируса. Ранее у него был статус «вариант интереса». Теперь же в организации заявили, что индийский штамм коронавируса вызывает беспокойство на глобальном уровне.

Как отмечается, этот статус есть у вирусов, которые являются более заразными и представляющие угрозу смерти, а также у тех вирусов, которые обладают устойчивостью к имеющимся вакцинами и способам лечения. Ранее данный статус был присвоен британскому, южноафриканскому и бразильскому штаммам коронавируса.

Отмечается, что штамм коронавируса из Индии имеет три мутации, кроме того, он распространяется быстрее в сравнении с исходным штаммом инфекции.

Ранее врачи рассказали о самых частых последствиях коронавируса. Некоторые из этих последствий не проходят после излечения.

Вам может понравиться

150 000 французских солдат пригрозили президенту Макрону государственным переворотом

Около 150 000 бойцов французской армии пригрозили Эммануэлю Макрону государственным переворотом, если он не разберется с внутренними проблемами страны. Несколько недель назад около тысячи бывших офицеров армии Франции, включая два

Аналитик из США рассказал о переигравшем западных коллег Лаврове

Том Роган, аналитик из Соединенных Штатов, сообщил, что Сергей Ларов, руководитель внешнеполитического ведомства РФ, смог переиграть всех своих коллег с Запада. На страницах информационного агентства Washington Examiner специалист отметил, что

Девять стран Восточной Европы раскритиковали действия России на мировой арене

10 мая состоялся виртуальный саммит «Бухарестской девятки», во время которого действия России подверглись критике. Так, было заявлено об «агрессивных» действиях, проводимых Россией, а также усилении её военных сил поблизости от
  • Анна
  • 11.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – ясно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 11 мая – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 9 °C |