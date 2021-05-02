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Специалисты рассказали о пяти самых главных последствиях перенесённого коронавируса. Об этом сообщает издание «Известия».

Так, отмечается кардиомиопатия – первичное поражение сердца. Оно происходит из-за того, что вирус провоцирует поражение сосудов. Кроме того, нередки нарушения сердечного ритма и миокардиты.

Коронавирус также может привести к проблемам с почками. По результатам исследования, который проводил Йельский университет, такие проблемы есть у 61-78% пациентов. Как было отмечено, в дальнейшем восстановления этих функций не происходит.

Кроме того, коронавирус может повлиять и на зрение. Отмечаются такие проблемы, как изменения на сетчатке глаза, различные воспаления, появления конъюнктивитов, а также тромбозы сосудов глаз.

Также, как известно, коронавирус нарушает работу обонятельной системы. Во многих случаях эта проблема исчезает спустя пару недель после выздоровления, но у некоторые пациентов она длится месяцами.

Пятым наиболее частым последствием коронавируса являются расстройства кишечника. Впрочем, медики отмечают, что это связано не только с самим вирусом, но и с тем, что пациенты массово применяют противовирусные препараты.

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