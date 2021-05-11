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Возводимый пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Порт-Судане незначительный объект, но в обозримом будущем опорный пункт можно расширить и превратить в аэродром, заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

«Учитывая, что рядом Суэцкий канал — мост в Евросоюз, есть почему нашим западным друзьям напрячься», — отметил востоковед.

Так он прокомментировал растиражированные СМИ сообщения о якобы приостановке договора между Москвой и Хартумом о строительстве российской военной базы на побережье Красного моря.

Сергей Балмасов объяснил, что данный африканский район практически прилегает к Суэцкому каналу, поэтому РФ как великой державе стратегически важно закрепиться в Порт-Судане.

«Это кровеносная артерия для Евросоюза в первую очередь. Располагая даже неполноценной морской базой можно относительно быстро превратить ее в подобие военной. Для Евросоюза это очень раздражающий фактор. Благодаря чему поставки всего необходимого могут быть поставлены под сильнейшую угрозу», — объяснил он.

Российское посольство в Хартуме не подтвердило распространенную прозападными изданиями ложную информацию о прекращении проекта, потому что суданские власти ничего подобного не сообщали.

Эксперт напомнил об участии Москвы в африканских проектах еще во времена СССР. По его словам, тогда были и базы, и пункты, но большая политика «свернула» опорные точки. Сейчас же у РФ есть возможность закрепиться в регионе и отстоять национальные интересы.

 «Дело идет. По факту он реально нужен для океанических плаваний, для геополитических отношений, чтобы Запад знал, что его кровеносную артерию можно передавить, если они, с нашей точки зрения, ведут себя неадекватно. Гнуть свою линию», — завершил Сергей Балмасов.

Министерство обороны РФ в конце 2020 года подписало соглашение с Суданом о строительстве российского опорного пункта.

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