Китайские пользователи восхитились решимостью РФ в комментариях под статьей, опубликованной в издании Guancha и посвященной выступлению Владимира Путина, лидера РФ, на параде Победы.

Авторы материала отмечают, что во время своей речи российский президент сообщил, что 9 Мая всегда будет важным днем для россиян. Путин добавил, что сейчас в мире некоторые пробуют снова использовать элементы идеологии нацизма в своих целях, однако всем тем, кто позабыл уроки Второй мировой войны, не будет прощения.

Один из пользователей заявил, что восхищается решимостью РФ в борьбе с неонацистами. Другой отметил, что россияне никогда не позволят себе проиграть. Некоторые комментаторы также указали на то, что США и другие страны Запада пытаются переписать историю, стерев вклад СССР в победу над нацистской Германией.