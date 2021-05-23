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В Великобритании решили отказаться от проведения модернизации БМП Warrior.

Об этом заявил генерал Марк Карлтон-Смит. Кроме того, они постепенно будут отказываться от использования данных боевых машин. Как отметил генерал, решение было довольно простым. Он заявил, что необходимо отказаться от систем XX века для того, чтобы достичь трансформации в армию будущего. Warrior, который был выпущен в 1986 году, попал в этот список.

Генерал рассказал, что отказ от модернизации Warrior и исключение его из эксплуатации позволит выделить средства, необходимые для того, чтобы приобрести и в дальнейшем обслуживать современное военное оборудование. Также он указал, что считает, что в современное время и в будущем боевые действия в основном будут вестись в городской агломерации.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что считают Россию “угрозой номер один”. Как было заявлено, возле берегов Великобритании увеличилась активность российских военных кораблей.

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