Компания Volkswagen заявила, что заводы в США временно приостанавливают свою работу.

Как сообщается, компания имеет фабрику в городе Чаттануга, который расположен в штате Теннесси. Уже с 7 июня работа фабрики будет остановлена на две недели. Если не возникнет каких-либо других проблем, то работа фабрики возобновится в штатном режиме с 21 июня.

Связана приостановка работы с тем, что компании не хватает необходимых чипов. Как отмечается, глобальный кризис нехватки полупроводниковых чипов ударил не только по Volkswagen, но и по многим другим компаниям.

При этом представители компании считают, что в долгосрочной перспективе приостановка производства скажется положительно. Так, сотрудников на это время не отправят в отпуск, а на предприятии будет организована модернизация оборудования и подготовка специалистов к производству электрокаров.

Ранее в США была организована проверка компании Volkswagen из-за шутки на 1 апреля. Как было указано, эта шутка повлияла на стоимость ценных бумаг.