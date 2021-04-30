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Компания Volkswagen в конце апреля заявила о намерении переименоваться в Voltswagen. Как было указано, таким образом компания хочет продемонстрировать серьёзность своих намерений в развитии электрокаров.

Однако позже было заявлено, что эта новость является первоапрельской шуткой. Тем не менее, Комиссия по ценным бумагам США начала расследование по этому поводу, так как такая шутка весьма повлияла на стоимость ценных бумаг.

Как указывается, акции производителя увеличились на 12,5%, и во время расследования регулятору предстоит выяснить, повлияла ли шутка на этот скачок. В настоящее время расследование находится на начальной стадии. Известно, что власти сделали запрос информации у филиала компании в США. Факт обращения был подтверждён представителями компании.

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