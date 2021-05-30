Французский политический обозреватель Тибо Мюзерг заявил о необходимости реформировать Североатлантический альянс. По его словам, создание федераций независимых европейских государств будет гораздо более эффективным, чем действующая система с центром в Брюсселе. Такой подход позволит избежать новой кровопролитной войны в Европе.

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал «фантазии» французского политолога. Он отметил, что воплотить их в реальность теоретически можно. Но для этого Европе нужно избавиться от «намордника», который на нее надели Соединенные Штаты.

США ни в коем случае не позволит европейским государствам провести реформы в НАТО, уверен российский аналитик. Все дело в том, что европейские страны, входящие в него, являются щитом для Вашингтона, обеспечивающим ему полное спокойствие на своей территории. Кроме того, запугивая партнеров из-за океана «российской угрозой», Соединенные Штаты успешно продают им свою дорогостоящую боевую технику. Практически ежегодно призывая увеличивать оборонные бюджеты.

Баранец напоминает, что Германия и Франция периодически пытаются восстанавливать собственные армии взамен ВС НАТО, однако США пока успешно пресекает подобные действия. Но в будущем распад Альянса все же возможен.