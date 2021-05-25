Соединенные Штаты пускаются на откровенные хитрости с договором СНВ-3, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от своих проблем с баллистическими межконтинентальными ракетами, уверен военный эксперт Владимир Прохватилов. Он пояснил, что из-за морального устаревания американских МБР намечается отставание США от России по количеству стратегического вооружения.

Именно поэтому Вашингтон начинает хитрить и изворачиваться, чтобы добиться уменьшения российского ядерного арсенала. Это позволит ему несколько уменьшить намечающееся отставание и сохранить паритет с Россией.

Прохватилов отметил, что и Россия, и другие страны используют ядерное оружие для сдерживания потенциального противника. На государства, которые владеют МБР, нападать вряд ли кто-то рискнет. США и сами это прекрасно понимают, но они боятся РФ. Все дело в том, что если Северная Корея своими ракетами может просто нанести Соединенным Штатам ущерб, то Россия способна стереть их с лица земли.

Сейчас США никак не могут решить, что делать со своими стремительно устаревающими МБР – поддерживать их и дальше либо менять на новые. Кроме того, у американцев, несмотря на громкие заявления, ничего не получается с гиперзвуковым оружием. Москва же отлично справляется и с тем, и с другим. Она не только модернизирует, но и создает новые ракеты, которые делают ее ядерный арсенал сильнейшим в мире.