Генерал-майор Юрий Владимиров заявил, что строительство военно-морской базы НАТО в Бердянске может стать началом для вооружённого конфликта у Крыма.

Как он объяснил, Россия считает Азовское море внутренним для страны, а потому через Керченский пролив не могут проходить корабли других стран. В случае же, если эти корабли пройдут под Крымским мостом без разрешения со стороны России, это будет поводом для локального конфликта в Причерноморье, как минимум. Эта ситуации даже может спровоцировать и войну, и, как заявил Владимиров, хорошо, если не глобальную.

Владимиров сообщил, что эта ситуация с Керченским проливом будет использована Киевом как попытка вовлечения России в вооружённый конфликт с НАТО. С другой стороны, он отметил, что строительство базы может даже не начаться. Он объяснил это тем, что на Украине есть немалая вероятность расхищения средств, выделенных на строительство.

Ранее мы сообщали, что украинский боевой корабль пытался пройти в закрытую зону у Крыма. Его перехват организовали силы Черноморского флота и Береговой охраны России.