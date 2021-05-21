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Все действия России в Арктике являются легитимными и абсолютно законными, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в ответ на «причитания» Североатлантического альянса. Его поддерживает военный эксперт Владимир Карякин.

Он отметил, что последние действия США и НАТО в непосредственной близости от Арктики беспокоят Россию. Но в этой части планеты она максимально защищена. Только у России есть все необходимое, чтобы продолжать осваивать арктический регион и удерживать его под полным своим контролем.

У НАТО, по словам экспертов, подобных возможностей нет и близко. У альянса отсутствуют ледоколы, навыки и оборудование для проведения спасательных и поисковых операций, навигационных приборов и многого другого. Он не в состоянии проводить какие-либо действия в высоких широтах. Все, что НАТО делает сейчас – это занимается показухой, прекрасно понимая, что он ничего не сможет сделать с Арктикой из-за отсутствия соответствующих ресурсов.

Ключи от арктического региона находятся в руках России. И она вряд ли кому-нибудь отдаст их в ближайшие десятилетия, уверен эксперт.

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