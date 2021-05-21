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В издании Times of Israel, сославшись на израильских военных, сообщили, что в рамках боевых действий, длящихся уже одиннадцать дней, было разрушено свыше ста километров оборонительных тоннелей в секторе Газа.

Армия обороны Израиля также заявила, что было уничтожено 225 палестинских боевиков, включая 25 офицеров. В ходе военной операции израильские военные смогли нейтрализовать сотни ракетных комплексов и связанных с ними объектов. Отмечается, что теперь ХАМАС будет гораздо труднее производить новые ракеты.

Согласно опубликованной информации, военнослужащие ликвидировали множество объектов, которые применяются палестинскими бойцами, включая высотные башни. Одна из них применялась Associated Press и другими мировыми СМИ. Были также уничтожены правительственные здания, отделения МВД и банковские офисы, «управлявшие финансами боевиков».

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