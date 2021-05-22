В минувшую пятницу Тихоокеанский флот России отметил 290-летие со дня своего основания. В связи с этой датой военные эксперты оценили текущее состояние ТОФ, а также рассказали о проблемах, с которыми он сталкивается.

Так, замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин называет ТОФ флотом-изгоем. По его словам, с момента развала Советского Союза новые корабли и катера сперва передавались Северному и Балтийскому флотам, а затем стартовало стремительное обновление ЧФ.

«Тихоокеанский флот же был прочно забыт. Правда, он получил два ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПК СН) проекта 955 с БРПЛ «Булава», но при отсутствии обновления сил общего назначения это, скорее, ослабило флот, поскольку РПК СН — по сути, элемент стратегических ядерных сил, а ВМФ должен задействовать очень существенные силы на поддержание их боевой устойчивости. Лишь в последние годы на ТОФ поступили две ПЛ проекта 636.3 и 4 корвета проекта 20380, но это почти ничто, особенно учитывая тот факт, что корветы являются кораблями, мягко говоря, не выдающимися из-за крайней слабости ПВО. Количество современных единиц в боевом составе ТОФ не тянет даже на флотилию», – рассказал подробности Храмчихин.

По мнению эксперта, в нынешнем состоянии Тихоокеанский флот проигрывает не только крупным морским соединениям, но и ВМС Таиланда и Тайваня. Однако некоторые подвижки в его оснащении все таки намечаются. В настоящий момент идет строительство крупных вертолетоносцев, которые передадут именно ТОФ.

Другие эксперты настроены не так пессимистично. Они рассказали, что перспективы у Тихоокеанского флота все-таки имеются. Но для этого нужно решить несколько наиболее важных проблем. К ним относятся недостаточное количество противоминных кораблей, отсутствие авианосцев (их, по мнению экспертов, вполне смогут заменить упомянутые УДК), износ самолетов морской авиации, которые однозначно нужно менять на новые. Кроме того, вместо дизель-электрических подводных лодок требуется вооружить флот современными АПЛ.