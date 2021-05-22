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Специалистами в области военной техники был составлен список из 10 видов современного российского вооружения, созданного в период нахождения Сергея Шойгу на должности главы оборонного ведомства РФ.

В список вошли патрульные суда проекта 22160, оснащенные ракетными установками, способными выпускать управляемые снаряды, новейшие стелс-истребители Су-57 и танки Т-14 «Армата», созданные на базе совершенно новой конструкции. Эксперты также упомянули боевые машины «Терминатор», оборудованные мощными орудиями, пулеметом и гранатометами. С помощью комплекса «Атака» экипаж бронетехники может управлять выпускаемыми ракетами.

Специалисты также не забыли о беспилотной торпеде «Посейдон» с ядерной установкой, которая может вызывать огромные цунами, современной межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат», ЗРК С-500, способном сбивать даже гиперзвуковые ракеты, и противокорабельной ракете «Циркон». США также были поражены АПЛ «Казань», которые могут нести большое количество ракет, и гиперзвуковым блоком «Авангард», летающим со скоростью 20 Махов.

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