Портал Avia.Pro опубликовал в сети видеозапись годичной давности, на которой американские военные автомобили пытаются таранить российские бронетранспортеры. Авторы уточнили, что инцидент произошел на северо-востоке Сирии в 2020 году.

Напомним, что перед этим эпизодом российский БТР-82 столкнулся с американским бронеавтомобилем. Вполне вероятно, военнослужащие США решили таким образом отомстить, поэтому и гонялись в течение нескольких минут за бронетехникой военной полиции РФ.

На кадрах хорошо видно, что американские бойцы ведут себя чрезвычайно опасно. Они на огромной скорости преследуют бронетранспортер, иногда даже задевая его. При этом на заднем плане слышатся звуки выстрелов, однако о стрельбе из официальных источников никакой информации не поступало.

Несмотря на весьма рискованные действия американцев, инцидент все же завершился без жертв и разрушений. К месту событий подоспели российские вертолеты Ми-8, поэтому под угрозой поддержки с воздуха американцам пришлось отступить. Впрочем, все могло обернуться совсем иначе, поэтому военнослужащим РФ необходимо быть максимально бдительными в подобных столкновениях.