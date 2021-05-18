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Николай Тесла ещё более ста лет назад изобрёл односторонний водяной клапан.

Как отмечается, этот клапан был создан без движущихся частей. Он представляет собой трубу, внутри которой имеется весьма сложная конструкция. С её помощью вода возвращается на себя в разных точках во всей длине этой конструкции. После того, как вода проникает в устья петель, происходит замедление её движения и остановка потока. В ситуации, когда вода будет перемещаться в сторону без петель, то поток будет двигаться свободно. Тесла запатентовал клапан в 1920 году.

Американский специалист Лейф Ристроф вместе с коллегами создал на основе плана Теслы клапан размером в 30 сантиметров. Выяснилось, что он замедляет поток в два раза, но сам Тесла заявлял, что разработка способна замедлить поток воду в 200 раз. Несмотря на это, Ристроф считает, что изобретение Теслы всё же весьма полезно.

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