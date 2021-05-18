Николай Тесла ещё более ста лет назад изобрёл односторонний водяной клапан.

Как отмечается, этот клапан был создан без движущихся частей. Он представляет собой трубу, внутри которой имеется весьма сложная конструкция. С её помощью вода возвращается на себя в разных точках во всей длине этой конструкции. После того, как вода проникает в устья петель, происходит замедление её движения и остановка потока. В ситуации, когда вода будет перемещаться в сторону без петель, то поток будет двигаться свободно. Тесла запатентовал клапан в 1920 году.

Американский специалист Лейф Ристроф вместе с коллегами создал на основе плана Теслы клапан размером в 30 сантиметров. Выяснилось, что он замедляет поток в два раза, но сам Тесла заявлял, что разработка способна замедлить поток воду в 200 раз. Несмотря на это, Ристроф считает, что изобретение Теслы всё же весьма полезно.

Ранее учёные обнаружили, что при помощи звуковых волн можно заставить левитировать любые предметы. Выяснилось, что они обладают массой, измерить которую ещё не удалось.