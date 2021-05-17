Учёные из Колумбийского университета установили, что, применяя звуковые волны, можно заставить левитировать предметы.

Как отмечается, ранее учёные полагали, что звуковые волны способны осуществлять перенос только энергии. Но при их прохождении сквозь сверхтекучий гелий выяснилось, что они обладают массой, настолько малой, что вычислить её ещё не получилось.

В дальнейшем учёные придумали алгоритм, позволяющий обнаруживать сигналы землетрясений гравитации. Как указывается, эти сигналы имеют скорость света, и это даёт возможность вычислять землетрясение ещё до его начала.

Также специалисты предполагают, что фотоны могут иметь отрицательные массу и гравитацию, и при определённых условиях они способны подниматься. Это предположение может, в частности, объяснить, как древние люди могли перемещать массивные камни.

Ранее специалисты сумели понять, как происходят глубокофокусные землетрясения. Первое такое землетрясение произошло ещё в 1929 году, но долгое время учёные не могли понять механизма, который приводит к этому процессу.